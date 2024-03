राफेल नडाल ने इंडियन वेल्स से नाम वापस लिया, मिलोस राओनिक से भिडेंगे सुमित नागल

स्पैनिश टेनिस दिग्गज राफेल नडाल (Rafael Nadal) ने गुरुवार को इंडियन वेल्स के पहले दौर के मैच से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया. नडाल का कहना है कि वह ‘उच्चतम स्तर पर खेलने के लिए तैयार नहीं हैं’. 37 साल के खिलाड़ी ने फरवरी के अंत में दोहा में हुए एटीपी 250 इवेंट से भी नाम वापस ले लिया था, लेकिन हाल ही में वो नेटफ्लिक्स स्लैम प्रदर्शनी मैच में एक और स्पैनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज के खिलाफ खेलते नजर आए थे.

नडाल हिप फ्लेक्सर की चोट के कारण लगभग एक साल तक बाहर रहे और जनवरी में ब्रिस्बेन में एक्शन में लौटे, लेकिन चोट के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन से चूक गए.

नडाल ने ट्वीट किया, “यह बहुत दुखद है कि मुझे इंडियन वेल्स जैसे अद्भुत टूर्नामेंट से हटना पड़ रहा है. हर कोई जानता है कि मैं इस जगह से कितना प्यार करता हूं और मुझे यहां खेलना कितना पसंद है. वह भी यह एक कारण है कि मैं अभ्यास करने और तैयार होने की कोशिश करने के लिए रेगिस्तान में बहुत जल्दी आ गया.”

