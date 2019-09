नई दिल्लीः वेस्टइंडीज में इन दिनों कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रही है. आज (शुक्रवार) को जमैका तलावाह और सेंट लूसिया जूक्स के बीच खेला गया मैच काफी रोमांचक रहा. इसे रोमांचक बनाने में एक ऐसे खिलाड़ी का योगदान रहा जिसका क्रिकेट की दुनिया में नाम न कके बराबर है. इस खिलाड़ी का नाम है. रहकीम कॉर्नवाल. रहकीम अपने खेल से ज्यादा अपनी कद काठी के लिए जाने जाते हैं. 13 सितंबर के इस मैच में कई ऐसे पल आए जिसने लोगों की धड़कने थाम दीं.

जमैका तलावाह ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट लूसिया जूक्स के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा. जमैका तलावाह के लिए इस मैच में कुछ भी अच्छा नहीं गुजरा पहले तो पारी की शुरुआत में ही ओपनर बल्लेबाज क्रिस गेल पहली ही गेंद पर आउट हो गए. फिर इसके बाद विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसल भी सिर में गेंद लगने के कारण चोटिल हो गए. जमैका तलावाह की तरफ से ग्लेन फिलिप्स ने 58 रन की और रोमन पावेल ने 44 रन की पारी खेली.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट लूसिया जूक्स की टीम ने इसे 16.4 ओवर में ही पा लिया. सेंट लूसिया की तरफ से 140 किलों वजनी खिलाड़ी रहकीम कॉर्नवाल ने पारी की शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखाया है और 30 गेंदों पर 75 रन की तूफानी पारी खेली. रहीम कॉर्नवाल ने अपनी पारी में चार चौके और आठ गगन चुंबी छक्के लगाए. 6 फिट 6 इंच लंबे रहकीम ने 19 गेंदों में ही अपनी हॉफ सेंचुरी परी की. रहीम के साथ ओपनिंग करने आए आंन्द्रे फ्लेचर ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और 36 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली.

A win for the St Lucia Zouks as they win by 5 wickets!!! #CPl19 #BiggestPartyInSport #JTvSLZ pic.twitter.com/KBOoVCQ8Rn

— CPL T20 (@CPL) September 13, 2019