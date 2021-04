आईपीएल (IPL 2021) के अहम मुकाबले में गुरुवार को मुंबई इंडियंस ने राजस्‍थान रॉयल्‍स (Mumbai Indians vs Rajasthan Royals) पर सात विकेट से जीत दर्ज की. राजस्‍थान रॉयल्‍स (MI vs RR) के सलामी बल्‍लेबाज यशस्‍वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) का विकेट मैच में चर्चा का विषय बना रहा. वो इसलिए क्‍योंकि विकेट निकालने के बाद मुंबई इंडियंस के स्पिनर राहुल चाहर (Rahul Chahar) उन्‍हें गुस्‍से में गाली दी. सोशल मीडिया पर फैन्‍स को राहुल की ये हरकत जरा भी पसंद नहीं आई. Also Read - Live Score and Updates, DC vs KKR, Vivo IPL 2021: इयोन मोर्गन- सुनील नरेन शुन्‍य पर आउट, कोलकाता की हालत पतली

मैच मे यशस्‍वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने 20 गेंदों पर 32 रनों की अहम पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से दो चौके और दो छक्‍के निकले. उन्‍होने 160 की स्‍ट्राइकरेट से मैच में रन बनाए. जायसवाल 10वें ओवर में आउट हुए. इससे दो गेंद पहले ही उन्‍होंने राहुल चाहर (Rahul Chahar) की गेंद पर 73 मीटर लंबा छक्‍का लगाया था. Also Read - IPL 2021, MI vs RR, Highlights: Quinton de Kock की विस्फोटक पारी, मुंबई ने जीता सीजन का तीसरा मैच

राहुल ने इसके दो गेंद बाद यशस्‍वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को कॉट एंड बोल्‍ड कर दिया. राहुल (Rahul Chahar) ने विकेट मिलने की खुशी आक्रामण अंदाज में बनाई. जो फैन्‍स को पसंद नहीं आई.

Want to hit Rahul chahar badly — Shrenik (@tiredddshre) April 29, 2021

Did R Chahar abuse Jaiswal after taking his wicket?

Lol mahn, calm down. The kid smoked you for a six earlier in the over.

😂😂😂#MIvRR #RRvMI — Manish Anna Kutha Rampu (@BiryaniCricket) April 29, 2021



मैच में जोस बटलर की 32 गेंदों पर 41 रन की पारी, संजू सैमसन के 27 गेंदों पर 42 रन के दम पर राजस्‍थान रॉयल्‍स ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान मुंबई इंडियंस ने नौ गेंद बाकी रहते हुए ही मुकाबला अपने नाम कर लिया. मुंबई की जीत के हीरो क्विंटन डी कॉक बने जिन्‍होंने 50 गेंदों पर 70 रनों की नाबाद पारी खेली.