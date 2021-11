Rahul Dravid Appointed New Chief Coach Of Team India: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) भारतीय क्रिकेट टीम का अगला चीफ कोच चुन लिया गया है. बीसीसीआई ने एक विज्ञप्तित जारी कर इसकी जानकारी दी. राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid Team India Head Coach) को बीसीसीआई की दो सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने बुधवार को एकमत होकर चुना. इस दो सदस्यीय समिति में सुलक्ष्णा नाईक (Sulakshana Naik) और आरपी सिंह (RP Singh) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी. यूएई में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के बाद मौजूदा चीफ कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा. इसके बाद द्रविड़ उनकी जगह लेंगे.Also Read - IND vs AFG, T20 World Cup 2021: आखिर क्यों Varun Chakravarthy हुए प्लेइंग इलेवन से बाहर? खुद BCCI ने बताई वजह

बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि राहुल द्रविड़ न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू होने वाले घरेलू सीरीज से ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने द्रविड़ को कोच चुने जाने पर खुशी जाहिर की है. Also Read - T20 World Cup 2021: न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हराया, सेमीफाइनल की ओर बढ़ाया कदम

🚨 NEWS 🚨: Mr Rahul Dravid appointed as Head Coach – Team India (Senior Men) More Details 🔽 — BCCI (@BCCI) November 3, 2021

Also Read - IND vs AFG, T20 World Cup 2021: चार साल बाद Ravichandran Ashwin की वापसी, यह खिलाड़ी बाहर

हाल ही में जब भारतीय टेस्ट टीम इंग्लैंड दौरे पर थी, तब इस दिग्गज बल्लेबाज ने सीमित ओवरों की सीरीज में श्रीलंका दौरे पर अंतरिम कोच के रूम में भारतीय टीम को कोचिंग दी थी. तब शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की कप्तानी में एक टीम चुनी गई थी. यहां राहुल द्रविड़ को कार्यवाहक कोच के रूप में टीम के साथ भेजा गया था. तभी से इसकी अटकलें तेज थीं कि राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के नए चीफ कोच होंगे.

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के बतौर कोच के रूप में अनुभव की बात करें तो वह भारतीय क्रिकेट में अंडर- 19 और भारत A टीम के कोच रह चुके हैं. उनकी कोचिंग में भारतीय अंडर 19 टीम ने साल 2018 में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था. इसके अलावा वह आईपीएल में भी राजस्थान रॉयल्स (RR) समेत कुछ टीमों को बतौर कोच अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

48 वर्षीय राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने अपने इंटरनेशनल करियर में 164 टेस्ट मैच, 344 वनडे और एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 36 शतकों की मदद से कुल 13,288 रन बनाए थे, जबकि वनडे में 12 शतक और 83 हाफ सेंचुरी की बदौलत उनके नाम 10,889 रन हैं. इंग्लैंड के खिलाफ खेले एकमात्र टी20 मैच में उन्होंने 31 रन बनाए.