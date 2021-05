India vs England, Test Series: भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान और मौजूदा वक्‍त में राष्‍ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्‍यक्ष राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) का मानना है कि इस साल टीम इंडिया इंग्‍लैंड दौरे पर मेजबनो पर भारी पड़ेगी. द्रविड़ का मानना है कि विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम के पास इंग्‍लैंड (IND vs ENG) को उन्‍हीं के घर पर टेस्‍ट सीरीज में 3-2 से मात देने का दम है. Also Read - इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के प्रमुख ऑलराउंडर की भूमिका में दिखेंगे रवींद्र जडेजा, ये हैं कारण

भारत आखिरी बार साल 2018 में इंग्‍लैंड दौरे पर गया था, जहां वो केवल एक टेस्‍ट मैच ही जीत पाया था. इंग्‍लैंड ने टेस्‍ट सीरीज में 4-1 से मात दी थी. द्रविड़ साल 2007 में भारतीय टीम के कप्‍तान थे. उन्‍हीं के नेतृत्‍व में इसी साल भारत ने आखिरी बार इंग्लिश टीम को टेस्‍ट सीरीज में मात दी थी.

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार द्रविड़ (Rahul Dravid) ने एक वेबीनार के दौरान कहा, ''मुझे वास्तव में लगता है कि इस समय भारत के पास सर्वश्रेष्ठ मौका है.''

‘‘इंग्लैंड की गेंदबाजी को लेकर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. इंग्लैंड जैसा भी गेंदबाजी आक्रमण विशेषकर तेज गेंदबाजी आक्रमण को उतारेगा वह शानदार होगा. उनके पास कई विकल्प हैं. ’’

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने कहा, ‘‘लेकिन यदि आप उनके शीर्ष छह या सात बल्लेबाजों पर गौर करो तो आप वास्तव में एक विश्वस्तरीय बल्लेबाज के बारे में सोचोगे और वह जो रूट है.’’

भारत को इंग्‍लैंड दौरे पर अगस्‍त की शुरुआत से पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज की शुरुआत करनी है. इंग्‍लैंंड की कमान जो रूट के हाथों में होगी. इससे पहले 18 से 22 जून के बीच इंग्‍लैंड में ही भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमें वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगी.