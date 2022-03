नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर भारतीय महिला क्रिकेट (Indian Women Cricket Team) टीम की तारीफ की है. राहुल गांधी ने कहा कि महिला क्रिकेट टीम ने कभी हार न मानने वाला जज्बा दिखाया. भारतीय क्रिकेट टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया. बता दें कि आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका से मैच हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है. इसके बाद राहुल गांधी ने भारतीय टीम की तारीफ़ में ट्वीट की.Also Read - पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर राहुल गांधी का तंज - ईंधन के दाम पर लगा 'Lockdown' हटा

राहुल गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करीबी मुकाबले में हार के बाद महिला विश्व कप से बाहर होने के बाद भारतीय टीम की आखिर तक संघर्ष करने के जज्बे की सराहना की. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘ मैं मैच में आखिर तक संघर्ष करने के लिए मिताली राज के नेतृत्व में भारतीय टीम की सराहना करता हूं. इस विश्व कप के दौरान उन्होंने कभी हार ना मानने के जज्बे को दिखाया. आप सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं.’’ Also Read - Women's World Cup 2022: केवल इस समीकरण से भारत को मिल सकती है SF में जगह, इंग्‍लैंड के पास भी है मौका

I applaud #TeamIndia led by @M_Raj03 for fighting till the end.

Their #CWC22 journey embodied the team’s never say die spirit.

Wishing you all the best for your future battles. pic.twitter.com/6s0eByrtuJ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 27, 2022