नई दिल्ली: टी 20, एक दिवसीय क्रिकेट के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) अब टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान भी रहेंगे. विराट ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने ऐलान कर दिया है. विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान करते हुए BCCI, महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) और रवि शास्त्री (Ravi Shastri) को भी धन्यवाद कहा और कप्तानी छोड़ने की वजह भी बताई. विराट कोहली द्वारा टेस्ट टीम की कप्तानी के ऐलान के बाद इसकी चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग कप्तान के तौर पर विराट कोहली के योगदान को लेकर बात कर रहे हैं.Also Read - टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद BCCI का ट्वीट, Virat Kohli को बताया सबसे सफल कप्तान

विराट कोहली द्वारा टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी ट्वीट किया है. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ‘प्रिय विराट कोहली, आपको इतने सालों तक देश के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों ने बहुत प्यार किया. ये प्रशंसक आपको आगे भी समर्थन देते रहेंगे. आगे की कई पारियों के लिए आपको शुभकामनायें.’ Also Read - 'BCCI से विवाद' के बीच Virat Kohli ने छोड़ी टेस्ट कमान, इमोशनल मैसेज में MS Dhoni का जिक्र

Dear @imVkohli, you’ve been greatly loved by millions of cricket fans over the years. They will support you in this phase too.

Best wishes for the various other innings to come!

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 15, 2022