इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) का आखिरी लीग मैच बाकी रहते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया. जिसे देखकर कई फैंस और क्रिकेट समीक्षक हैरान हुए.

बीसीसीआई ने केएल राहुल (KL Rahul) की कप्तानी में 18 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें आईपीएल 2022 में शानदार प्रदर्शन करने वाले उमरान मलिक (Umran Malik) और अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को मौका मिला लेकिन बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi) जगह बनाने से चूक गए.

स्क्वाड का ऐलान होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर बोर्ड के सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बल्लेबाज त्रिपाठी को मौका ना देने के फैसले की आलोचना शुरू हो गई.

हैदराबाद के खराब प्रदर्शन के बावजूद त्रिपाठी आईपीएल के 15वें सीजन में लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. त्रिपाठी ने इस सीजन में त्रिपाठी ने 13 मैचों में 39.30 की औसत और 161.72 के स्ट्राइक रेट से 393 रन बनाए हैं. जिसमें 76 रन के शीर्ष स्कोर के साथ तीन अर्धशतक भी शामिल हैं.

In the team, I had played around with in my mind, I didn’t have KL Rahul and Rishabh Pant. I thought Tripathi and Sanju Samson would be in it. On Australian grounds, I still think Samson should be in a short list.

31 साल के बल्लेबाज के इस प्रदर्शन को देखने के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन (Matthew Hayden) समेत कई दिग्गजों ने त्रिपाठी को टी20 विश्व कप पहले टीम इंडिया में मौका देने की बात कही.

त्रिपाठी के अलावा एक और खिलाड़ी है जिसे टी20 स्क्वाड में मौका ना मिलने ने नाराज हैं, और वो खिलाड़ी हैं विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson).

राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में पहुंचाने वाले कप्तान सैमसन ने 14 मैचों में 147.24 की स्ट्राइक रेट से 374 रन बनाए हैं. जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं. इसके बावजूद सैमसन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए मौका नहीं दिया गया.

Would have liked Rahul Tripathi to be in the T20I squad, but can understand selectors wanting to give fair runs to others picked too.

Great to see Kuldeep back, and also that they’ve kept the faith with Ravi Bishnoi.

