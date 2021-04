Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders 18th Match report: राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मुकाबले में शनिवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को छह विकेट से हराकर पांच मैचों में दूसरी जीत दर्ज की. केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 133 रन बनाये. राजस्थान ने 18.5 ओवर में चार विकेट गंवा कर लक्ष्य हासिल कर लिया. राजस्थान के लिए कप्तान संजू सैमसन ने सबसे ज्याद नाबाद 42 रन का योगदान दिया. Also Read - IPL 2021, RR vs KKR: 'डाइमंड डक' का शिकार हुए Eoin Morgan, आईपीएल इतिहास में चौथी बार हुआ ऐसा

5 मैचों में राजस्थान रॉयल्स की ये दूसरी जीत है. इसी के साथ राजस्थान की टीम प्वाइंट्स टेबल में छठे नंबर पर पहुंच गई है.