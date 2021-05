टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर रमेश पवार (Rames Powar) दूसरी बार भारतीय महिला टीम के कोच बने हैं. टीम का मुख्य कोच नियुक्त होने के बाद इस कोच ने अपना अगला लक्ष्य बता दिया है. पवार ने कहा कि वह भारतीय महिला टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्सुक हैं. भारतीय महिला टीम के साथ पवार की यह दूसरी पारी है. इससे पहले वह जुलाई से नवंबर 2018 तक इस टीम के कोच रहे थे. Also Read - ...जब Mithali Raj ने लगाए Ramesh Powar पर गंभीर आरोप, हेड कोच पद से हुई थी छुट्टी

तब पवार का नाम मिताली राज (Mitali Raj) को एक महत्वपूर्ण टी20 मैच में प्लेइंग XI से बाहर रखने के कारण खूब विवादों में रहा था और इसके बाद उन्हें कोच पद से हटाकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर डब्ल्यूवी रमन को कोच बनाया गया था. अब एक बार फिर बीसीसीआई की 3 सदस्यीय सलाहकार समिति ने पवार पर भरोसा जताया है. Also Read - Shafali Verma बिग बैश लीग 2021 में खेलने को हैं तैयार, इस फ्रेंचाइजी ने किया अप्रोच

कोच बनने के बाद पवार ने ट्वीट कर कहा, ‘भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्सुक हूं. सीएसी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।’

वैसे पवार के पहले कार्यकाल में मिताली के साथ विवाद को अगर छोड़ दें तो उनका कार्यकाल शानदार रहा था. तब उनकी ही कोचिंग में भारतीय महिला टीम ने ICC टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था. इसके अलावा भारतीय महिला टीम ने लगातार 14 टी20 मैचों में जीत भी दर्ज की थी.

