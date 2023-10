हैदराबाद. वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे मैच में शुक्रवार को पाकिस्तान और नीदरलैंड (PAK VS NED) की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 286 रन पर ढेर हो गई. इस मैच में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल रहा और पहले 10 ओवर में ही पाकिस्तान के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के फेल होने पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज रजा (Ramiz Raja) ने अपनी ही टीम का मजाक उड़ाया है.

कमेंट्री टीम का हिस्सा रमीज रजा (Ramiz Raja) ने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के फेल होने पर तंज कसा. नीदरलैंड के खिलाफ मैच में पावरप्ले में फखर जमां (12), इमाम उल हक (15) और बाबर आजम (5) आउट हो गए. इसी दौरान टीवी स्क्रीन पर कुछ समय के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्कोरकार्ड दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद रमीज रजा (Ramiz Raja)ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप ऑर्डर में किसी तकनीकी समस्या की तरह, यह कोई समस्या है.

No scorecard graphics on the screen.

Ramiz Raja – it’s a technical issue like Pakistan’s top order. pic.twitter.com/cYzTt5ktO2

