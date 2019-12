युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने 8 महीने बैन के बाद रणजी ट्रॉफी में दोहरे शतक के साथ वापसी की है. मुंबई की टीम वडोदरा में बड़ौदा के खिलाफ जारी रणजी ट्रॉफी-2019-20 ग्रुप बी मुकाबले के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 409 रन पर घोषित की.

पहली पारी में 66 रन की पारी खेलने वाले पृथ्वी ने दूसरी पारी में 179 गेंदों पर 19 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 202 रन बनाए. पृथ्वी की इस धमाकेदार पारी को देख फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें टीम इंडिया में शामिल करने की मांग कर डाली.

1st double hundred for prithvi shaw in first class cricket. 201 runs in 174 balls. He should be 3rd opener for indian team in test matches #RanjiTrophy @MumbaiCricAssoc pic.twitter.com/DeOUFAPOT8 — Rishikesh Singh (@rishi_sports) December 11, 2019

@PrithviShaw is playing in the way where selectors can select him in any format.( In case of STRIKE RATE) #prithvishaw https://t.co/yNvzYlizoo — Fan of PRITHVI SHAW (Laxmikant Dhayagode) (@im_laxmikant) December 11, 2019

Prithvi Shaw blazes away to another hundred. We need to look after him! — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) December 11, 2019

मुंबई ने पहली पारी में 307 रन बनाए थे. दूसरी पारी में मुंबई के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 102 रन बनाए.