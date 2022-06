Ranji Trophy 2021-22 Final: मध्‍य प्रदेश की टीम ने रविवार को रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल मुकाबले में मुंबई पर छह विकेट (Mumbai vs Madhya Pradesh) से बड़ी जीत दर्ज की. यह पहला मौका है जब रणजी क्रिकेट के इतिहास में मध्‍य प्रदेश चैंपियन बना है. उसने 41 बार की चैंपियन मुंबई को मात देकर अपना परचम बुलंद किया. जब जीत ऐतिहासिक हो तो फिर जश्‍न भी कुछ खास ही होना चाहिए. रजत पाटीदार ने बेंगलुरू के एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में जैसे ही जीत का शॉट लगाया तो पूरी टीम मैदान पर आकर खुशी से झूमती नजर आई. टीम के रंग में भंग बेंगलुरू के फैन्‍स ने “आरसीबी…आरसीबी के नारे लगाकर डाला.” फैन्‍स ने ऐसा क्‍यों किया यह तो नहीं पता लेकिन यह पूरा वाक्‍या मध्‍य प्रदेश के लिए अपमानजनक था.Also Read - IND vs IRE, 1st T20I: डबलिन में छाए रहेंगे बादल, क्‍या आज हो पाएगा मैच? देखें Weather Report

Chinnaswamy crowd chanting ‘RCB, RCB’ after Madhya Pradesh victory in the Ranji Trophy.#RanjiTrophy2022final#RanjiTrophy #Mumbai #MPvMUM #MadhyaPradesh pic.twitter.com/MNqYIo8zMk

