कोरोना वायरस के चलते 2 साल से स्थगित पड़ी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत से पहले बंगाल टीम को करारा झटका लगा है. उसकी टीम के 6 खिलाड़ी और एक स्टाफ सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. खिलाड़ियों के कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने ट्रेनिंग सेशन रद्द कर दिया है.

बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के सचिव स्नेहाशीष गांगुली ने बयान में कहा, 'कोविड महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कैब ने सभी बंगाल खिलाड़ियों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था, जिसमें कुछ खिलाड़ी कोविड से संक्रमित पाए गए हैं. कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्वारंटीन किया गया है.'

"Keeping in mind the current pandemic situation, #CAB had conducted RTPCR Tests of all Bengal cricketers.

The results have come & it has been found certain players had tested positive. CAB is taking all necessary precautions & actions in this regard."

Hony Secy #SnehasishGanguly

— CABCricket (@CabCricket) January 2, 2022