भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्‍त्री इंग्‍लैंड की द हंड्रेड लीग में कमेंट्री कर रहे हैं. शास्‍त्री ने इस दौरान एशिया के सबसे अमीर व्‍‍यक्तियों में से एक उद्योगपति मुकेश अंबानी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई से मुलाकात की. शास्‍त्री ने सोशल मीडिया के माध्‍यम से मुलाकात से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनके दाईं तरफ पिचई और बाईं तरफ मुकेश अंबानी नजर आ रहे हैं.Also Read - अपनी चाहत पूरी करने के लिए इंग्‍लैंड की इस लीग से जुड़े रवि शास्‍त्री, जानें क्‍या है भूमिका

In the august company of two people who love their cricket @HomeOfCricket – Mr Mukesh Ambani and Mr @sundarpichai at @thehundred @SkyCricket pic.twitter.com/JYnkGlMd8W

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) August 9, 2022