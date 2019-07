नई दिल्‍ली: टीम इंडिया वर्ल्‍ड कप 2019 के सेमी फाइनल में न्‍यूजीलैंड से हार के बाद वेस्‍टइंडीज के दौरे पर जा रही है. इस बीच विश्‍वकप में बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन करने वाले रोहित शर्मा और कप्‍तान विराट कोहली के बीच मतभेदों की खबरें आईं. वेस्‍टइंडीज के दौरे पर जाने से पहले मुंबई में सोमवार (29 जुलाई) को कप्‍तान विराट कोहली और मुख्‍य कोच रवि शास्‍त्री ने इस दौरे को लेकर प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की और सवालों के जवाब दिए.

जब उनसे मीडियाकर्मियों ने रोहित शर्मा से मतभेदों को लेकर कप्तान विराट कोहली सवाल किया तो उन्‍होंने रोहित के साथ मतभेद की खबरों को नकारते हुए इन खबरों को बकवास और सरासर झूठ करार दिया. उन्होंने यह भी कहा कि उनका रोहित से कोई मतभेद नहीं है. विराट की बातचीत के बीच कोच रवि शास्त्री ने भी इन खबरों को बकवास बताते हुए कहा यदि खाई और मतभेद सही थे तो आप पूरे तीनों फार्मेट में इस तरह लगातार प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं.

Head Coach Ravi Shastri on reports of rift between Virat Kohli and Rohit Sharma: You cannot have this consistency across all three formats if these rifts or divisions were true. So none of this nonsense is there. pic.twitter.com/059rfEq5wT

— ANI (@ANI) July 29, 2019