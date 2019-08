कूलिज (एंटिगा): भारतीय टीम के दोबारा कोच बने रवि शास्त्री ने कहा कि उनकी कोशिश बदलाव के दौर से गुजर रही टीम को बेहतर बनाने की होगी. उन्होंने कहा कि इस दौरान टीम प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगी. शास्त्री को शुक्रवार को कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने दूसरी बार टीम के मुख्य कोच के लिये चुना. शास्त्री की उम्र 57 साल है और बीसीसीआई संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय टीम के कोच की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए. ऐसे में शास्त्री के पास टीम के साथ यह आखिरी मौका होगा. 2023 विश्व कप में अभी काफी समय है और 2021 टी20 विश्व कप जीतना टीम के लिए आशावादी लक्ष्य हो सकता है.

EXCLUSIVE: An honour & privilege to be retained as coach: @RaviShastriOfc

After being retained as Head Coach, Ravi Shastri listed out the challenges ahead & his future plans for #TeamIndia. Interview by @28anand

Watch the full video here 📹https://t.co/vmNzMtEY1W #TeamIndia pic.twitter.com/hX3bhUZC5T

— BCCI (@BCCI) August 17, 2019