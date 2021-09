Report Reveals Why Virat Kohli Step Down as T20 Captain: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने हाल ही में टी20 फॉर्मेट से अपनी कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया. वह आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में आखिरी बार भारत की कप्तानी करते दिखाई देंगे. लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि टेस्ट टीम में भी कई सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली के रवैये से परेशान थे और उन्होंने बीसीसीआई से इसकी शिकायत की थी. शिकायत करने वाले खिलाड़ियों में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) का नाम प्रमुखता से आ रहा है.Also Read - KKR vs DC, IPL 2021: अश्विन-साउदी-मोर्गन के बीच किस बात पर शुरू हुआ झगड़ा ? 5 मिनट तक रुका रहा मैच, VIDEO

मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि बीते कुछ महीनों में टीम के ड्रेसिंग रूम में विराट के रवैये को लेकर कुछ समस्याएं थीं. बीसीसीआई को इससे पहले भी कई बार अलग-अलग खिलाड़ियों की ओर से विराट कोहली (Virat Kohli) के व्यवहार को लेकर शिकायतें मिली थीं और वह उन्हें कप्तानी से हटाने पर विचार कर रहा था. हालांकि विराट ने बैटिंग पर फोकस बनाने की बात कहते हुए खुद ही टी20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) के दौरान विराट (Virat Kohli) ने अश्विन (Ravichandran Ashwin) से कहा था कि वह खेल के प्रति फोकस नजर नहीं आ रहे हैं. अश्विन ने बोर्ड के सचिव जय शाह (Jay Shah) को बताया कि विराट ने अपने रवैये से उन्हें 'असुरक्षित' महसूस कराने का प्रयास किया.

हालांकि यह बड़ी हैराने करने वाली बात है क्योंकि उस फाइनल मैच में अश्विन ही एकमात्र प्रभावशाली गेंदबाज दिखाई दिए थे, जो स्विंग बॉलिंग को सपोर्ट कर रही पिच पर भी विकेट निकाल रहे थे. साउथैम्पटन में खेले गए उस मैच में भारत का कोई और गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पा रहा था.

विराट ने भले वर्कलोड बढ़ने की बात कहकर कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया हो लेकिन इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई भी उन्हें सीमित ओवरों के फॉर्मेट की कप्तानी से हटाने का मन बना चुका था क्योंकि अपने कार्यकाल में वह एक भी बार कोई आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाए हैं.

इसके अलावा वह अपनी फॉर्म को लेकर भी बीते 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं. विराट के बल्ले से साल 2019 के बीत तीनों ही फॉर्मेट में कोई शतक नहीं निकला है. इस दौरान वह 50 से ज्यादा इंटरनेशनल पारियां खेल चुके हैं.