भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के खेल के सभी भारतीय फैन्स मुरीद हैं. गेंदबाजी के लिए कैसी भी परिस्थितियां हो यह स्मार्ट गेंदबाज बल्लेबाज पर दबाव बनाने में माहिर है. कई जानकार उनकी गिनती सर्वकालिक महान (ऑल टाइम ग्रेट) खिलाड़ियों में करने लगे हैं. लेकिन पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने इस पर ऐतराज जताया है. अब अश्विन ने मांजरेकर को अपने स्टाइल में जवाब भेजा है. Also Read - India tour of Sri Lanka: 13 जुलाई से शुरू होगा भारत का श्रीलंका दौरा; देखें पूरा शेड्यूल

मांजरेकर ने सबसे पहले क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फो पर एक चर्चा के दौरान यह बात कही थी. उन्होंने कहा, ‘जब लोग उनके बारे यह बातें करते हैं कि वह सर्वकालिक महान गेंदबाजों में शुमार हैं तो मुझे कुछ समस्या है.’ मांजरेकर ने उनके आंकड़े याद दिलाते हुए आगे कहा, ‘एक बुनियादी समस्या है कि जब आप SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में उनका प्रदर्शन देखें तो वह एक बार भी उन्होंने पारी में 5 विकेट हासिल नहीं किए हैं.’ Also Read - साउथम्‍पटन में 'ग्रीन टॉप' मिला तो जड्डू को नहीं मिलनी चाहिए जगह, पूर्व विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने दी सलाह

इसके अलावा उन्होंने कहा, ‘एक बात और जब भारतीय पिचों पर उनका प्रदर्शन देखते हैं, जो स्पिन गेंदबाजी को मददगार हैं तो बीते 4 साल में यहां रविंद्र जडेजा ने करीब-करीब उनके बराबर ही विकेट लिए हैं.’ Also Read - कुलदीप यादव को भारत के श्रीलंका दौरे के लिए चुने जाने की उम्मीद; कहा- मौका मिलने पर प्रदर्शन करने को तैयार हूं

For all those who don’t understand Tamil, it’s a dialogue from the movie Aparachith!

