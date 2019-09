नई दिल्ली: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ खत्म हुए टेस्ट सीरीज में जगह नहीं बनाने वाले भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) इन दिनों आराम फरमा रहें हैं. हाल ही में अश्विन की पत्नी पृथी अश्विन (Prithi Ashwin) ने अपने ट्वीटर अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की और फिर पति अश्विन ने बिना वक्त लगाए ऐसा कमेंट कर दिया जिससे सोशल मीडिया पर वो ट्रोल होना शुरू हो गए.

मामला ये था कि पृथी ने साउथ इंडियन एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन (Trisha Krishnan) के साथ एक तस्वीर ट्वीटर पर शेयर किया था और उसमे अपने पति अश्विन को भी टैग किया था. इस तस्वीर के कैप्शन में पृथी ने लिखा “With the absolutely sweteestest @trishtrashers . Here, take it @ashwinravi99 ❤️.” बस इसके बाद इस तस्वीर और इस कैप्शन ने अश्विन को ये कमेंट करने पर मजबूर कर दिया कि “बंद करो ये सब”.

क्यों चिढ़ गए अश्विन ?

तो, बात ये है कि भारतीय स्टार स्पिनर अश्विन, त्रिशा के बहुत बड़े फैन है और उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में त्रिशा के लिए फैन क्लब भी बनाया था. बचपन की ‘क्रश’ को अपनी जीवनसाथी के साथ देख अश्विन से रहा नहीं गया और उन्होंने फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा “मुझे चिढ़ाना बंद करो मुझसे यह और बर्दाश्त नहीं हो सकता”.

आपको बता दें कि, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अश्विन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. उनके जगह पर ऑल राउंडर रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया था. सेलेक्टर्स के इस निर्णय को जहां एक तरफ कुछ खिलाड़ियों को सराहा वहीं दूसरी तरफ कई खिलाड़ियों ने इस निर्णय का साथ देते हुए कहा कि जडेजा विदेशी पिचों पर ज्यादा कमाल कर सकते हैं और उनकी बल्लेबाजी भी उन्हें अश्विन से ऊपर रखती हैं. अश्विन को टीम में जगह नहीं मिलने से कमेंट्री टीम में शामिल सुनील गावस्कर भी काफी नाराज दिखें. अश्विन ने इस साल टीम इंडिया के लिए एक भी मैच नहीं खेला है.