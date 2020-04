बचपन में हर व्‍यक्ति के मन में किसी न किसी चीज को लेकर गलतफहमी होती है जो समय के साथ दूर होती चली जाती है. भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के मन में भी क्रिकेट से संबंधित एक ऐसी ही गलत फहमी थी. अश्विन ने मंगलवार को इसका खुलासा किया. Also Read - Coronavirus: अरविंद केजरीवाल बोले- लॉकडाउन को बढ़ाया जाना जरूरी था, बुधवार को कंटेनमेंट जोन का दौरा करूंगा

दरअसल, आईसीसी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें फैन्‍स से पूछा गया था कि क्रिकेट के सबंध में आपके मन में वो कौन से गलतफहमी थी जिसके बारे में वो अब बताना चाहेंगे.

रविचंद्रन अश्विन ने बिना देरी किए इसका जवाब दिया. अश्विन ने बताया कि बचपन में वो सोचते थे कि हर क्रिकेटर स्‍वस्‍थ्‍य रहने के लिए और खोई हुई ऊर्जा दोबारा पाने के लिए ड्रिंक का सेवन करते हैं.

That all cricketers had aerated drinks to regain lost energy and keep good health. https://t.co/qNmXb64xBw

— lets stay indoors India 🇮🇳 (@ashwinravi99) April 14, 2020