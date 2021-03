ICC Player of the Month Ravichandran Ashwin: आईसीसी ने फरवरी महीने के लिए प्‍लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया है. भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन को इस अवॉर्ड से नवाजा गया है. अश्विन ने इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के दौरान शतक जड़ा था. साथ ही उन्‍होंने लगातार विकेट भी निकाले. Also Read - Corona Vaccine लगवाने के बाद अहमदाबाद में टी20 मैच देखने पहुचेंगे Sourav Ganguly

पिछले महीने आईसीसी ने युवा विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत को प्‍लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड दिया था. अश्विन के अलावा महिला श्रेणी में इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट को फरवरी महीने के लिए ये अवॉर्ड दिया गया है.

अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में हुए दूसरे टेस्ट में शनदार प्रदर्शन करते हुए 106 रन बनाए थे और उन्होंने अहमदाबाद में हुए तीसरे टेस्ट के दौरान अपने टेस्ट करियर का 400वां विकेट लिया था.

अश्विन (Ravichandran Ashwin) के प्रदर्शन पर आईसीसी वोटिंग अकादमी के प्रतिनिधि इयान बिशप ने कहा, “अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने सीरीज में लगातार विकेट लिए. उन्होंने इस महत्वपूर्ण सीरीज में टीम के लिए बड़ा योगदान दिया. दूसरे टेस्ट में अश्विन का शतक काफी अहम था. उनकी इस पारी ने ही इंग्लैंड के लिए दूसरे टेस्ट में परेशानी खड़ी की थी.”

वहीं, ब्यूमोंट को न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल में खेली गई सीरीज में उम्दा प्रदर्शन के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. ब्यूमोंट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले में अर्धशतक बनाए थे और कुल 231 रन बनाए थे.