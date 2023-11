PHOTOS: पति रवींद्र जडेजा के नक्शेकदम पर वाइफ रिवाबा, साथ में की तलवारबाजी

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारने के बाद परिवार के साथ वक्त गुजार रहे हैं. टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. जडेजा की वाइफ ने सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट की है जिसमें वह अपने पति के साथ तलवारबाजी में हाथ आजमाते नजर आ रही हैं. जडेजा की वाइफ ने लिखा, “कभी ताज की परवाह नहीं की, हमेशा तलवार को तरजीह दी.”

Never cared for the Crown, always preferred a Sword.💫✨️#learningphase #sword @imjadeja pic.twitter.com/Ds083M7LJb

— Rivaba Ravindrasinh Jadeja (@Rivaba4BJP) November 24, 2023