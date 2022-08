भारतीय टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings) के मैनेजमेंट के बीच कुछ भी ठीक नहीं है. कप्‍तान के तौर पर सीएसके को जीत दिलाने में विफल रहे जडेजा एक के बाद एक चेन्‍नई फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ी अपनी सभी यादों को मिटाने में लगे हुए हैं. सीएसके के साथ जड्डू ने 10 साल क्रिकेट खेला है. फ्रेंचाइजी द्वारा उन्‍हें भविष्‍य का खिलाड़ी बताने वाले एक पुराने ट्वीट पर से जड्डू ने हाल ही में अपने जवाब को डिलीट कर दिया है. इस घटनाक्रम से यह पक्‍का हो गया है कि जडेजा और सीएसके की राहें अब अलग हो चुकी हैं.Also Read - टी20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया को मिली खुशखबरी, फिट हुए दीपक चाहर

यह ट्वीट इसी साल चार फरवरी को किया गया था. सीएसके के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रवींद्र जडेजा की फोटो शेयर करते हुए लिखा गया था कि सुपर जड्डू के 10 साल. इसके जवाब में जडेजा ने कमेंट सेक्‍शन में लिखा था कि अभी 10 साल और खेलना बाकी है. एक फैन ने पहले और बाद के ट्वीट का स्‍क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि जडेजा ने ट्वीट पर अपने जवाब को डिलीट कर दिया है.

Jadeja has deleted this reply today. Looks like it’s over between him and CSK 💔 pic.twitter.com/t5UXVnKo2w

— ` (@FourOverthrows) August 3, 2022