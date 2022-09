Ravindra Jadeja Set To Be Ruled Out of T20 World Cup: एशिया कप 2022 में लीग स्‍तर के दो मैच खेलने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हुए चोटिल रवींद्र जडेजा और उनके फैन्‍स के लिए शनिवार को एक बुरी खबर आई. भारतीय ऑलराउंडर का केवल एशिया कप ही नहीं बल्कि आगामी टी20 विश्‍व से भी बाहर होना भी तय माना जा रहा है. न्‍यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो घुटने की चोट के कारण जडेजा जल्‍द सर्जरी कराने वाले हैं. यही वजह है कि वो अनिश्चित काल के लिए भारतीय क्रिकेट से बाहर हो गए हैं. ईएसपीएन क्रिकइन्‍फो की रिपोर्ट के अनुसार जडेजा को ठीक होने में कम से कम छह महीने का वक्‍त लगेगा. जडेजा ने अपना आखिरी अंतरराष्‍ट्रीय मैच 31 अगस्‍त को हॉन्‍ग कॉन्‍ग के खिलाफ खेला है. भारतीय क्रिकेट के कप्‍तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के लिए जड्डू का विकल्‍प इतने कम समय में ढूंढ़ पाना असंभव जैसा काम है.Also Read - LIVE Score SL vs AFG, Super-4, Asia Cup 2022 : अफगानिस्‍तान ने चार ओवरों में ठोके 40 रन

जडेजा ने विंडीज सीरीज भी की थी मिस

एशिया कप 2022 से पहले भारतीय टीम ने वेस्‍टइंडीज का दौरा किया था. रवींद्र जडेजा इस सीरीज का हिस्‍सा नहीं था. बताया गया कि दाएं घुटने की चोट के चलते ही उन्‍हें चयनकर्ताओं ने आराम देते हुए विंडीज जाने से रोका था. जडेजा भारतीय टीम में एक अच्‍छे स्पिन गेंदबाज के साथ-साथ शानदार बल्‍लेबाज की भूमिका भी निभाते हैं. यही वजह है कि अब टीम में रोहित शर्मा उन्‍हें बल्‍लेबाजी में प्रमोट करने से भी नहीं चूकते. जब-जब उन्‍हें नंबर-5 पर मौका दिया गया जड्डू ने उसका फायदा भरपूर निभाया.

पाकिस्‍तान के खिलाफ दिलाई जीत

पाकिस्‍तान के खिलाफ एशिया कप के लीग मैच के दौरान रवींद्र जडेजा ने टीम के लिए महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्‍होंने मुश्किल में फंसी टीम इंडिया के लिए नंबर-4 पर बल्‍लेबाजी करते हुए 29 गेंदों पर 35 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्‍ले से चार चौके और एक छक्‍का भी आया था. गेंदबाजी के दौरान भी जड्डू ने दो ओवरों में 11 रन ही दिए थे.