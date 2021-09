इंग्लैंड के खेली जा रही टेस्ट सीरीज के लगातार चौथे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को प्लेइंग इलेवन में जगह ना दिए जाने से फैंस समेत कई क्रिकेट समीक्षक हैरान हैं।Also Read - हमारा लक्ष्य ऐसी टीम तैयार करने का है जिसे हर कोई हराना चाहता है: विराट कोहली

ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट से शुरू होने से पहले जब विराट कोहली ने प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया तो शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) और उमेश यादव (Umesh Yadav) को अश्विन पर प्रायिकता दिए जाने से फैंस हैरान हुए। Also Read - India vs England: एक बार फिर टीम इंडिया ने की अश्विन की अनदेखी, ट्विटर पर भड़के फैंस

ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कई फैंस ने ये कहा कि टीम इंडिया को रवींद्र जडेजा की जगह अश्विन को प्लेइंग इलेवन को प्लेइंग इलेवन में जगह देनी चाहिए। हालांकि पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ऐसा नहीं मानते। Also Read - IND vs ENG: विराट को बताना चाहता हूं कि हमारे लिए उसकी विकेट के क्‍या मायने हैं: जेम्‍स एंडरसन

भारत-इंग्लैंड सीरीज में कमेंट्री कर रहे चोपड़ा का कहना है कि जडेजा केवल एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं एक पूर्ण ऑलराउंडर है और इसी क्वालिटी की वजह से उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है।

It’s not Jadeja-the bowler that’s getting picked ahead of Ashwin in England…it’s the package that Jadeja is. And what’s in line with the balance of the side considering the 5-bowler strategy. Remember team-selection isn’t about justice…it’s about balance. #EngvInd

