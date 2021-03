Rawalpindi’s KRL Stadium is now named as Shoaib Akhtar Cricket Stadium: अपनी तेज गति से अच्छे-अच्‍छे बल्‍लेबाजों को छकाने वाले पाकिस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर के लिए शनिवार को एक अच्‍छी खबर आई. रावलपिंडी स्‍टेडियम का नाम बदलकर शोएब अख्‍तर स्‍टेडियम कर दिया गया है. Also Read - Shoaib Akhtar को भरोसा- यह भारतीय खिलाड़ी बनेगा सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला बॉलर

अख्‍तर ने इस मौके पर ट्विटर पर लिखा, "रावलपिंडी के केआरएल स्‍टेडियम का नाम बदलकर शोएब अख्‍तर स्‍टेडियम रख दिया गया है. मेरे लिए ये बेहद सम्‍मान की बात है. बेहद कम मेरे साथ होता है जब अपनी बात को व्‍यक्‍त करने के लिए मेरे पास शब्‍द नहीं हो. सच में जो प्‍यार और सम्‍मान मुझे इतने वर्षों में मिला है उसके लिए सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्‍द नहीं हैं."

केआरएल का मतलब 'खान रिसर्च लेबोरेट्री ग्राउंड' है. शोएब अख्‍तर ने स्‍टेडियम की दो तस्‍वीर भी फैन्‍स्‍ के साथ साझा की. इन तस्‍वीरों में बड़े-बड़े शब्‍दों में शोएब अख्‍तर क्रिकेट स्‍टेडियम लिखा नजर आ रहा है.

शोएब अख्‍तर को दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज के तौर प जाना जाता है. साल 2003 के विश्‍व कप के दौरान उन्‍होंने साउथ अफ्रीका के केप्‍टाउन में इंग्‍लैंड के खिलाफ खेलते हुए 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी. ये गेंद आज भी क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज गेंद है. कोई गेंदबाज इससे तेज गेंद नहीं डाल पाया है.

शोएब अख्‍तर ने पाकिस्‍तान के लिए 46 टेस्‍ट मैचों तें 178 विकेट निकाले. इस दौरान उन्‍होंने 12 बार पांच विकेट हॉल अपने नाम किए. वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो अख्‍तर ने 163 मैचों में 247 विकेट निकाले. 15 टी20 अंतरराष्‍ट्रीय मुकाबलों में उनके नाम 19 विकेट हैं.