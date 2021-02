टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और टीम इंडिया के पूर्व सहायक कोच संजय बांगड़ (Sanjay Bangar) को विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली आईपीएल (IPL) फ्रैंचाइजी ने इस सीजन के लिए अपना बल्लेबाजी सलाहकार (Sanjay Bangar as Batting Consultant) नियुक्त किया है. बांगड़ को कोचिंग का काफी अनुभव है वह टीम इंडिया और आईपीएल की दो टीमों की कोचिंग कर चुके हैं. Also Read - Virat Kohli बखूबी जानते हैं कि कब छोड़नी है कप्तानी: किरण मोरे

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने अपने अधिकारिक टि्वटर अकाउंट पर बांगड़ की इस नियुक्ति की घोषणा की. आरसीबी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘हम RCB परिवार में संजय बांगड़ का बतौर बैटिंग कंसल्टेंट स्वागत करते हैं.’ हमारे जहाज (अबॉर्ड) में आपका स्वागत है कोच! Also Read - India vs England: SG बॉल पर फिर फूटा Virat Kohli का गुस्सा, R. Ashwin ने भी जताई थी नाखुशी

बता दें संजय बांगड़ अब आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस माइक हैसन (Mike Hesson) और हेड कोच साइमन कैटिच (Simon Katich) को सहयोग देंगे. बांगड़ अगस्त 2014 में पहली बार भारतीय टीम के बैटिंग कोच बने थे. वह साल 2019 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के सहायक कोच पर बने रहे. इसके बाद बीसीसीआई ने उनकी जगह विक्रम राठौड़ को यह जिम्मेदारी दे दी. Also Read - IND vs ENG: चेन्नई टेस्ट में Ajinkya Rahane फ्लॉप, Virat Kohli ने कही यह बड़ी बात

We are delighted to welcome Sanjay Bangar to the RCB Family as a batting consultant for #IPL2021! 🤩

Welcome aboard, Coach! 🤜🏻🤛🏻#PlayBold #WeAreChallengers #NowARoyalChallenger pic.twitter.com/SWKLthSyXl

