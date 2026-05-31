'हमने एक ट्रॉफी मांगी थी, RCB ने 2 दे दीं...', लगातार दूसरी जीत पर भावुक हुए फैंस, सोशल मीडिया पर छाए जश्न के पोस्ट

RCB Fans Reaction: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की लगातार दूसरी IPL ट्रॉफी जीत ने करोड़ों फैंस को जश्न मनाने का मौका दे दिया है. टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों और भावुक रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कई फैंस ने कहा कि उन्होंने एक खिताब की उम्मीद की थी, लेकिन आरसीबी (RCB) ने लगातार दो ट्रॉफियां जीतकर उनकी खुशी को दोगुना कर दिया.
इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराने पर एक आरसीबी फैन ने कहा, ‘विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मैन ऑफ द मैच हैं, वही विजेता हैं और हम आरसीबी से प्यार करते हैं. हम इस जीत का जश्न मनाएंगे… ये शानदार था…’
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: On Royal Challengers Bengaluru defeating the Gujarat Titans by 5 wickets in the Indian Premier League, a RCB fan says, “Again Virat Kohli has shown that he is the man of the match, he is the winner, and we love RCB. We will celebrate this victory…… pic.twitter.com/3qw9GFXBM7
— ANI (@ANI) May 31, 2026
‘पूरे स्टेडियम में बस कोहली के फैंस थे’
एक और RCB फैन ने कहा, ‘विराट कोहली लगभग शतक बनाने वाले थे. अगर वह शतक बना लेते, तो बाकी खिलाड़ियों ने क्या स्कोर क्या होता?’ एक और फैन ने कहा, ‘पूरा स्टेडियम विराट कोहली के फैंस से भरा हुआ था. ज्यादातर दर्शक केवल विराट कोहली को देखने ही आए थे.’
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Another RCB fan says, “Virat Kohli was about to score a hundred… If he had scored a hundred, what would the others have scored?…”
Another fan says, “The entire stadium was full of Virat Kohli’s crowd. The majority of the audience had come only… pic.twitter.com/GzOrwdDstj
— ANI (@ANI) May 31, 2026
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