  • Hindi
  • Sports Hindi
  • Rcb Fans Reaction After Second Consecutive Ipl Title Social Media Celebration

'हमने एक ट्रॉफी मांगी थी, RCB ने 2 दे दीं...', लगातार दूसरी जीत पर भावुक हुए फैंस, सोशल मीडिया पर छाए जश्न के पोस्ट

आरसीबी (RCB) ने लगातार दूसरी बार आईपीएल (IPL) का खिताब अपने नाम कर लिया है. अब सोशल मीडिया पर आरसीबी फैंस के भावुक पोस्ट वायरल हो रहे हैं. फैंस ने कहा कि टीम ने उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खुशियां दे दीं.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 1, 2026, 12:07 AM IST
'हमने एक ट्रॉफी मांगी थी, RCB ने 2 दे दीं...', लगातार दूसरी जीत पर भावुक हुए फैंस, सोशल मीडिया पर छाए जश्न के पोस्ट

RCB Fans Reaction: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की लगातार दूसरी IPL ट्रॉफी जीत ने करोड़ों फैंस को जश्न मनाने का मौका दे दिया है. टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों और भावुक रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कई फैंस ने कहा कि उन्होंने एक खिताब की उम्मीद की थी, लेकिन आरसीबी (RCB) ने लगातार दो ट्रॉफियां जीतकर उनकी खुशी को दोगुना कर दिया.

इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराने पर एक आरसीबी फैन ने कहा, ‘विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मैन ऑफ द मैच हैं, वही विजेता हैं और हम आरसीबी से प्यार करते हैं. हम इस जीत का जश्न मनाएंगे… ये शानदार था…’

और पढ़ें: IPL 2026: गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार IPL चैम्पियन बनी RCB, विराट जीत के स्टार

‘पूरे स्टेडियम में बस कोहली के फैंस थे’

एक और RCB फैन ने कहा, ‘विराट कोहली लगभग शतक बनाने वाले थे. अगर वह शतक बना लेते, तो बाकी खिलाड़ियों ने क्या स्कोर क्या होता?’ एक और फैन ने कहा, ‘पूरा स्टेडियम विराट कोहली के फैंस से भरा हुआ था. ज्यादातर दर्शक केवल विराट कोहली को देखने ही आए थे.’

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.