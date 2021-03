केरल के ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद अजहरूद्दीन (Mohammed Azharuddeen) को तो अब आप जानते ही होंगे. इस बार आईपीएल ऑक्शन से पहले उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब यह बल्लेबाज अपनी सुपरमैन विकेटकीपिंग के लिए चर्चा में है. केरल में इन दिनों प्रेजीडेंट कप टी20 टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें अजहरूद्दीन ने एक मौके पर हवा में उड़कर विरोधी टीम के बल्लेबाज को रन आउट कर पवेलियन भेजा. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. Also Read - टीम इंडिया के पास रिषभ पंत और इशान किशन के रूप में महेंद्र सिंह धोनी जैसे दो खिलाड़ी हैं: सबा करीम

आईपीएल की शुरुआत से पहले अजहरूद्दीन अपने राज्य के इस टी20 टूर्नामेंट में KCA ईगल्स की टीम से खेल रहे हैं. KCA टस्कर्स के खिलाफ खेले गए एक मुकाबले में उन्होंने अपनी बेहतरीन फिटनेस का नमूना पेश करते हुए श्रीनाथ के. को जबरदस्त अंदाज में रन आउट कर दिया.

RCB's azharudeen wicket keeping skills😍🔥

He also scored 69(43) at 160 strike rate. #KeralaT20 #RCB #IPL2021 pic.twitter.com/WoVnZdU6gm

— as|am (@asIam_as) March 15, 2021