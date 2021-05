आईपीएल (IPL 2021) फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के खिलाड़ी कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ रहे फ्रंट लाइव वर्कर्स के सम्मान में आगामी मैच में विशेष नीली जर्सी पहनकर खेलेंगे। बैंगलोर टीम इस खास जर्सी की नीलामी कर ‘आक्सीजन से संबंधित’ बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहयोग के लिए कोष जुटाएगी। Also Read - IPL 2021: CSK के खिलाफ जीत के बाद मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा- ये मेरी जिंदगी का सबसे रोमांचक टी20 मैचों में से एक

आरसीबी की अगुआई करने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने फ्रेंचाइजी द्वारा पोस्ट किए गए ट्विटर पर डाले वीडियो में कहा है कि जमीनी स्तर पर मदद कैसे की जा सकती है इसे लेकर उन्होंने चर्चा की है।

कोहली ने वीडियो में कहा, ‘‘आरसीबी ने बैंगलोर और अन्य शहरों में उन अहम हिस्सों की पहचान की है जहां आक्सीजन से संबंधित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में तुरंत मदद की जरूरत है।’’

कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर और अपर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के कारण फैली तबाही से निपटने के लिए भी टीम कोष जुटाएगी।

This season RCB is going to be sporting a special Blue jersey in 1 of the upcoming matches with key messaging on the match kit to pay our respect & show solidarity to all the front line heroes who have spent last year wearing PPE kits & leading the fight against the pandemic. pic.twitter.com/HUOAL12VVy

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 2, 2021