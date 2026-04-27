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IPL 2026: हेजलवुड-भुवनेश्वर गेंदबाजी ने दिल्ली कैपिटल्स को किया पस्त, RCB ने 9 विकेट से जीता मुकाबला

RCB Vs DC IPL 2026: आरसीबी ने दिल्ली को 9 विकेट से हराया. शानदार गेंदबाजी के चलते दिल्ली सिर्फ 75 रन पर सिमट गई.

Published date india.com Updated: April 27, 2026 10:27 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com | Edited by Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
RCB Vs DC IPL 2026
RCB Vs DC IPL 2026

RCB Vs DC IPL 2026: आईपीएल 2026 के एक अहम मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हरा दिया. यह मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया. इस जीत के साथ बेंगलुरु टीम ने अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. अब टीम टॉप 2 में बनी हुई है. दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को इस हार से बड़ा झटका लगा है. लगातार हार के कारण टीम नीचे की तरफ खिसक गई है और अब प्लेऑफ की दौड़ थोड़ी मुश्किल होती दिख रही है.

दिल्ली की खराब बल्लेबाजी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने बहुत जल्दी अपने विकेट गंवा दिए. सिर्फ 8 रन तक पहुंचते-पहुंचते 6 खिलाड़ी आउट हो गए. पूरी टीम 16.3 ओवर में सिर्फ 75 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. यह इस सीजन का बहुत कम स्कोर रहा. बल्लेबाज अच्छी साझेदारी नहीं कर पाए और लगातार दबाव में दिखे. शुरुआत में विकेट गिरने के बाद टीम संभल ही नहीं पाई और बड़ा स्कोर बनाने का मौका खो दिया.

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मिलर और पोरेल ने संभाली पारी

जब टीम मुश्किल में थी, तब डेविड मिलर और अभिषेक पोरेल ने थोड़ी कोशिश की. दोनों ने मिलकर कुछ रन जोड़े और टीम को संभालने की कोशिश की. मिलर ने 19 रन बनाए, जबकि पोरेल ने 30 रन की पारी खेली. इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं टिक सका. काइल जैमीसन ने भी 12 रन जोड़े. हालांकि यह कोशिश टीम को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा सकी और दिल्ली की पारी जल्दी खत्म हो गई.

हेजलवुड और भुवनेश्वर की शानदार गेंदबाजी

बेंगलुरु की जीत में गेंदबाजों का सबसे बड़ा योगदान रहा. जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेट लिए. उनके साथ भुवनेश्वर कुमार ने भी 3 विकेट लेकर दिल्ली की कमर तोड़ दी. इसके अलावा रासिख सलाम, सुयश शर्मा और क्रुणाल पांड्या ने भी एक-एक विकेट लिया. इन गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा, जिसकी वजह से दिल्ली की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई.

आरसीबी ने आसानी से जीता मैच

75 रन का आसान लक्ष्य बेंगलुरु ने बहुत जल्दी हासिल कर लिया. टीम ने सिर्फ 6.3 ओवर में मैच जीत लिया. विराट कोहली और देवदत्त पड्डिकल ने शानदार बल्लेबाजी की. कोहली ने 23 रन बनाए और पड्डिकल ने 34 रन की तेज पारी खेली. पहले जैकब बेथेल ने भी तेज शुरुआत दी. दिल्ली की तरफ से सिर्फ काइल जैमीसन को एक विकेट मिला. इस आसान जीत से बेंगलुरु का आत्मविश्वास और बढ़ गया है.

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