क्रिस गेल ने आज आईपीएल 2020 का अपना पहला मैच खेला. इस सीजन के पहले ही मुकाबले में गेल ने आज बता दिया कि वो केवल नाम के यूनिवर्स बॉस नहीं हैं, असल में भी वो दुनिया के बॉस ही हैं. गेल ने मैच में अर्धशतकी पारी खेलकर पंजाब की जीत में अहम भूमिका निभाई.

अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद क्रिस गेल ने अपना बल्‍ला हवा में लहराने के साथ-साथ उसे डगआउट की ओर भी दिखाया. गेल के बल्‍ले पर बॉल लिखा हुआ है. उन्‍होंने टीम मैनेजमेंट की बल्‍ले पर लिखे बॉस शब्‍द की ओर गौर करने का इशारा किया.

डगआउट में बैठे अनिल कुंबले ने भी तालियां बजाकर क्रिस गेल का अभिवादन किया. क्रिस गेल को इस सीजन के शुरुआती मुकाबलों में प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा नहीं बनाया गया था. वो पिछले सीजन तक इस सीजन में ओपनिंग में खेलते थे, लेकिन मयंक अग्रवाल और केएल राहुल द्वारा ओपनिंग की जिम्‍मेदारी अच्‍छे से निभाने के चलते उन्‍हें मौका नहीं दिया गया था.

4500 runs in the IPL for the Universe Boss #Dream11IPL pic.twitter.com/RkwWnMlIyP

— IndianPremierLeague (@IPL) October 15, 2020