WPL 2026 Final: आरसीबी ने दूसरी बार जीता WPL का खिताब, लगातार चौथी बार फाइनल में हारी दिल्ली
WPL 2026 Final DC-W vs RCB-W: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया. गुरुवार को बीसीए स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 6 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. यह आरसीबी की दूसरी चैंपियनशिप है, इससे पहले टीम ने 2023/24 में भी डब्ल्यूपीएल का खिताब जीता था. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची, लेकिन ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई.
फाइनल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट पर 203 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और लिजेल ली ने शानदार शुरुआत की. दोनों ने केवल 5.5 ओवर में 49 रन जोड़े. हालांकि, शेफाली 20 रन बनाकर आउट हो गईं, जबकि लिजेल ली ने 37 रन की पारी खेली. इसके बाद जेमिमा रोड्रिगेज और लौरा वोल्वार्ड्ट ने दूसरे विकेट के लिए 76 रन जोड़कर टीम को मजबूती दी. जेमिमा ने 57 रन बनाए, वहीं वोल्वार्ड्ट ने 44 रन का योगदान दिया. चौथे विकेट के लिए चिनले हेनरी और वोल्वार्ड्ट ने मिलकर 54 रन जोड़े और टीम को 200 के पार पहुंचाया.
आरसीबी ने अपने जबरदस्त बल्लेबाजी प्रदर्शन से मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया. शुरुआत में 9 के स्कोर पर ग्रेस हैरिस का विकेट गिरा, लेकिन इसके बाद कप्तान स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल ने दूसरे विकेट के लिए 165 रन की पारी खेली. मंधाना ने 87 रन बनाये, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे, जबकि जॉर्जिया वोल ने 79 रन की धमाकेदार पारी खेली. इस साझेदारी ने आरसीबी को मजबूत स्थिति में ला दिया.
फाइनल के आखिरी ओवर तक मुकाबला रोमांचक बना रहा. 174 के स्कोर पर जॉर्जिया वोल के आउट होने के बाद टीम ने थोड़ी परेशानियां झेली. अगले दो ओवर में ऋचा घोष और कप्तान मंधाना का विकेट गिरा, लेकिन राधा यादव ने 5 गेंदों में 12 रन बनाकर टीम को विजयी स्कोर तक पहुंचाया. दिल्ली की तरफ से चिनले हेनरी ने 2 विकेट लिए, जबकि नंदिनी शर्मा और मिन्नु मणि ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.
इस जीत के साथ आरसीबी ने दूसरी बार डब्ल्यूपीएल का खिताब अपने नाम किया और अपने शानदार प्रदर्शन का लोहा मनवाया. टीम की कप्तान स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल की बल्लेबाजी, साथ ही राधा यादव की नाटकीय फिनिश ने फाइनल को यादगार बना दिया. दिल्ली कैपिटल्स ने मेहनत जरूर की, लेकिन आरसीबी का दमखम और संयम उन्हें विजेता बना गया. इस सीजन ने साबित कर दिया कि आरसीबी की टीम लगातार मजबूत होती जा रही है और आने वाले वर्षों में भी इस लीग में उनका दबदबा बना रहेगा.
