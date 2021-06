महान धावक मिल्खा सिंह (Milkha Singh) ने शुक्रवार रात 91 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। ये पूर्व दिग्गज काफी समय कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। हालांकि बुधवार को उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था लेकिन कोविड के बाद होने वाली समस्याओं की वजह से उनका निधन हो गया। Also Read - COVID19 Cases Today: 74 दिनों में कोरोना के सबसे कम एक्‍ट‍िव केस, आज 60,753 नए मामले, 1647 मौतें दर्ज

भारतीय खेल जगत के इस महान सितारे के निधन पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने शोक व्यक्त किया। तेंदुलकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस महान एथलीट की एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा, "हमारे अपने 'फ्लाइंग सिख' मिल्खा सिंह जी, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपके निधन ने आज हर भारतीय के दिल में एक गहरा शून्य छोड़ दिया है, लेकिन आप आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे।"

तेंदुलकर के अलावा भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने भी महान धावक को श्रृद्धांजलि दी। धवन ने ट्वीट किया, ” RIP #मिल्खासिंह जी। आपने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो भारतीय एथलीटों की पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। मेरे विचार और प्रार्थना उनके परिवार के साथ हैं।”

RIP #MilkhaSingh ji. You’ve left behind a legacy that will inspire generations of Indian athletes. My thoughts and prayers with his family pic.twitter.com/PxwlunQLxF — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) June 19, 2021

इसके अलावा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly), श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer), बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह (Jay Shah) और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आरपी सिंह (RP Singh) समेत कई क्रिकेटरों ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया।

Extremely saddened by this news ..RIP ,India’s one of the greatest sportsman..you have made young Indians dream of becoming an athlete..had the privilege of knowing you so closely .. pic.twitter.com/mbEk9WPDBd — Sourav Ganguly (@SGanguly99) June 19, 2021

Saddened to learn about Milkha Singhji’s demise. He inspired a generation of Indians and made us believe that nothing is impossible. Condolences to @JeevMilkhaSingh — Jay Shah (@JayShah) June 19, 2021

Only for true legends like #MilkhaSingh ji, words are never enough to describe his greatness and contribution. Om Shanti — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) June 19, 2021

मिल्खा को चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था। मिल्खा परिवार ने एक बयान जारी कर इस महान धावक के निधन की पुष्टि की।