India vs Sri Lanka Dream 11 Prediction: IND vs SL 2nd T20I Dream11 Team Tips for Today Match: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs SL) के बीच 26 फरवरी को दूसरा टी20 मैच खेला जाना है, जिसमें भारत जीत के साथ शृंखला पर कब्जा जमाने उतरेगा. टीम इंडिया ने पहला मुकाबला 62 रन से अपने नाम किया था. ऐसे में श्रीलंका के लिए यह करो या मरो का मुकाबला है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 23 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 15 जीते हैं, जबकि 7 में उसे हार नसीब हुई है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

IND vs NZ T20 Dream11 Prediction/Fantasy Team:

विकेटकीपर- ईशान किशन (उप कप्तान), कुसल मेंडिस.

पाथुम निसांका, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान).

ऑल राउंडर – रविंद्र जडेजा, वेंकटेश अय्यर, दासुन शनाका.

गेंदबाज – जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, दुष्मंथा चमीरा.

India vs Sri Lanka Match Probable XIs 1st T20I:

रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, रवींद्र जडेजा, दीपक हुड्डा/रुतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल.

पथुम निसांका, कामिल मिशारा, चरित असलंका, दिनेश चांदीमल (विकेटकीपर), जेनिथ लियानागे, दासुन शनाका (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, दुष्मंथा चमीरा, प्रवीण जयविक्रमा, जेफरी वेंडरसे, लाहिरू कुमारा.

IND vs NZ Playing11 Prediction:

India T20I Squad: रोहित शर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह (उप कप्तान), आवेश खान.

श्रीलंका टी20 टीम- पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), धनुष्का गुणाथिलिके, जनिथ लियांगे, चरिथ असलंका, दिनेश चांडीमल, कामिल मिशारा, चामिका करुणारत्ने, दुष्मंथ चमीरा, लाहिरू कुमारा, बिनुरा फर्नांडो, शिरान फर्नांडो, महीश थिसांका, जैफरी वांडरसे, प्रवीण जयविक्रमा, अशियन डेनियल.