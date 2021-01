सिडनी टेस्ट (Sydney Test) में टीम इंडिया (Team India) की लचर बैटिंग की बदौलत हाथ में आई बाजी एक बार फिर फिसलती दिख रही है. ऑस्ट्रेलिया को 338 रन पर ऑलआउट करने के बाद भारतीय टीम सिर्फ 244 रन पर ऑलआउट हो गई. शुक्रवार को शुबमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने उसे अच्छी शुरुआत दी थी लेकिन टीम इंडिया का मिडल ऑर्डर इस शुरुआत को बड़े स्कोर में भुना नहीं पाया. टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने भारतीय पारी में सबसे ज्यादा 176 गेंदों का सामना किया लेकिन पुजारा इस दौरान सिर्फ 50 रन ही बना पाए. पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting) ने पुजारा के इस बैटिंग स्टाइल की आलोचना की है. Also Read - Ravindra Jadeja Injury Update: रिषभ पंत के बाद रवींद्र जडेजा के अंगूठे में लगी चोट, स्‍कैन के लिए ले जाया गया

अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान पुजारा का स्ट्राइक रेट 28.41 रहा. उन्हें पैट कमिंस ने विकेटकीपर टिम पेन के हाथों कैच करा पवेलियन की राह दिखाई. तीसरे दिन की शुरुआत के वक्त टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर हावी थी लेकिन भारतीय मिडल ऑर्डर ने अपनी धीमी बल्लेबाजी के चलते पूरी टीम को दबाव में ला दिया. सिर्फ पुजारा ही नहीं कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) भी 70 गेंदों में 31.43 के स्ट्राइक रेट से 22 रन बना पाए. हनुमा विहारी ने भी 4 रन की अपनी पारी में 38 गेंदों का सामना किया. Also Read - Sydney Test के दौरान 12 साल बाद हुआ कुछ ऐसा, भारतीय फैन्‍स हुए नाराज

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने पुजारा की इस धीमी बैटिंग को निशाने पर लिया है. नंबर 3 के इस विशेषज्ञ बल्लेबाज ने अपनी पहली 100 गेंदों पर सिर्फ 16 रन बनाए थे. उन्होंने आज दिन का अपना पहला रन 33वीं गेंद पर बनाया. Also Read - Pat Cummins के चार विकेट हॉल के सामने भारतीय बल्‍लेबाज पस्‍त, ऑस्‍ट्रेलिया को मिली 94 रन की बढ़त

इतना ही नहीं पुजारा ने सिडनी के उस ट्रैक पर जिसे बैटिंग के लिए बिल्कुल मुफीद माना जा रहा है. वहां अपने टेस्ट करियर की सबसे धीमी फिफ्टी भी अपने नाम की. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 174 बॉल में अपने 50 रन पूरे किए.

I don't think it was the right approach, I think he needed to be a bit more proactive with his scoring rate because I felt it was putting too much pressure on his batting partners https://t.co/2OhmdATvke

— Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 9, 2021