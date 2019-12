भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए मौजूदा साल बतौर कप्तान और बल्लेबाज बेहतरीन रहा. साल 2019 को खत्म होने में अब महज कुछ दिन ही बचे हैं. साल के साथ-साथ 2010-2019 यानी एक दशक भी अलविदा कहने को है. ऐसे में दिग्गज खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लेखा-जोखा कर रहे हैं.

Year-Ender 2019: ‘कोहली एंड कंपनी’ ने इस साल बनाए कई ‘विराट’ रिकॉर्ड, कोई भी टीम नहीं इसके आसपास

इसी कड़ी कें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम भी जुड़ गया है जिन्होंने दशक की अपनी टेस्ट टीम की घोषणा की है. पोंटिंग ने अपनी टीम का कप्तान विराट कोहली को बनाया है.

Everyone’s picking teams of the decade so I thought I’d join in the fun. This would be my Test team of the 2010’s:

David Warner

Alastair Cook

Kane Williamson

Steve Smith

Virat Kohli (c)

Kumar Sangakkarra (wk)

Ben Stokes

Dale Steyn

Nathan Lyon

Stuart Broad

James Anderson

— Ricky Ponting AO (@RickyPonting) December 30, 2019