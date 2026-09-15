रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की लव स्टोरी की होगी हैप्पी एंडिंग, इस दिन लेंगे सात फेरे

रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख सामने आ गई है. कपल इस साल 4 दिसंबर को शादी करेगा. आइए जानते हैं वेन्यू और इनकी लव स्टोरी के बारे में...

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शादी की तारीख सामने आते ही परिवारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. (Photo from IANS)

क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख आखिरकार सामने आ गई है. यह कपल 4 दिसंबर, 2026 को लखनऊ के रमाडा होटल में सात फेरे लेंगे. इस मौके पर परिवार और करीबी रिश्तेदारों के अलावा कुछ खास मेहमानों के भी शामिल होने की उम्मीद है. शादी की तारीख पक्की होने के साथ ही दोनों परिवारों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. बता दें रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के चर्चित खिलाड़ियों में शामिल हैं, जबकि प्रिया सरोज यूपी की मछलीशहर लोकसभा सीट से सपा की सांसद हैं.

रिंकू और प्रिया ने जून 2025 में की थी सगाई

मालूम हो कि 8 जून, 2025 को रिंकू-प्रिया दोनों ने लखनऊ के The Centrum Hotel में सगाई की थी. तब से कपल की शादी को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, अब जब शादी की तारीख सामने आ गई है तो परिवारों ने तैयारियां तेज कर दी. दोनों की जोड़ी क्रिकेट और राजनीतिक दुनिया के मेल की वजह से काफी सुर्खियों में है. शादी में परिवार के लोगों के साथ करीबी रिश्तेदारों और दोनों के खास दोस्तों के पहुंचने की संभावना है.

फैन पेज से शुरू हुई थी लव स्टोरी

रिंकू सिंह ने सगाई के बाद 2025 में एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी का खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि कोविड-19 के वक्त जब मुंबई में IPL हो रहा था, तभी उन्होंने एक फैन पेज पर प्रिया की फोटो देखी थी. उन्हें देखते ही रिंकू को लगा कि प्रिया उनके लिए बेस्ट है, लेकिन उन्हें मैसेज करने में झिझक रहे थे. फिर उन्होंने देखा कि प्रिया ने उनकी कुछ फोटो को लाइक किया है, इसके बाद रिंकू ने हिम्मत जुटाकर प्रिया को मैसेज किया और दोनों की बातचीत शुरू हो गई. धीरे-धीरे दोनों के बीच बॉन्ड मजबूत होता गया और रिंकू के मुताबिक 2022 में उन्हें एहसास हो गया कि ये प्यार है.

कई मैच में रिंकू को चीयर करती दिखीं प्रिया

क्रिकेटर ने बताया था कि मैच से पहले भी दोनों नियमित रूप से बात करते थे और यहीं से उनका रिश्ता आगे बढ़ा. वहीं, प्रिया भी कई मौकों पर रिंकू का हौसला बढ़ाती नजर आई हैं. वह ईडन गार्डन्स में KKR स्टार रिंकू के मैच के दौरान उन्हें चीयर करती दिखाई दी थीं. फिलहाल रिंकू उस भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं, जो अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज खेल रही है. अब क्रिकेट के मैदान के बाद रिंकू और प्रिया अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं और 4 दिसंबर को लखनऊ में उनकी शादी होगी.