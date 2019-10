भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) शुक्रवार को 22 साल के हो गए. छोटे से इंटरनेशनल करियर में पंत (Pant) ने अपने खेल से कई बार प्रभावित किया है तो कई बार उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है.

इस समय टीम इंडिया (Team India) विशाखापत्तनम (Vishakhapatnam) में दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेल रही है. इस टेस्ट मैच में अनुभवी विकेटकीपर रिद्धिमान (Wridhiman Saha) की टीम में वापसी हुई है जबकि पंत को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. इस फैसले को कई क्रिकेट फैंस सही तो कही गलत बता रहे हैं.

तातेंदा ताएबू (Tatenda Taibu) के बाद दूसरे नंबर पर हैं रिषभ पंत

पंत ने अब तक 11 टेस्ट मैचों में 44.35 की औसत से कुल 754 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. 22 साल की उम्र से पहले ये किसी विकेटकीपर का दूसरा सर्वाधिक स्कोर है.

इससे पहले जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान व विकेटकीपर तातेंदा तायबू ने 22 साल की उम्र से पहले 38 पारियों में 1, 039 रन बनाए हैं जबकि पंत ने अब तक 18 पारी खेली है.

सचिन तेंदुलकर के क्लब में शामिल

पंत 22 साल की उम्र से पहले शुरुआती 10 मैचों में सबसे अधिक औसत से रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बाद दूसरे नंबर पर हैं. तेंदुलकर ने 22 साल से पहले कम से कम 10 मैचों में 52.7 की औसत से रन बनाए जबकि पंत का औसत 44.4 है. इस लिस्ट में 1983 विश्व विजेता टीम के कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) 32.6 औसत के साथ तीसरे नंबर पर हैं.

टिवटर पर फैंस ने पंत को कुछ इस तरह से बधाई दी है :-

-first indian WK to score 100 in England

-First indian WK to Score 100 in Australia

-took 11 Catches in a test match most by any indian wk

HappyBirthday Rishabh PANT

