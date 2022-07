भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेले गए तीन मैचों की सीरीज के निर्णायक वनडे मैच में रिषभ पंत (Rishabh Pant) मेहमान टीम के नायक रहे. इंग्लैंड के दिए 260 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 72 पर चार विकेट खो दिए थे, जिसके बाद पंत ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी बनाई. प्लेयर ऑफ द मैच रहे पंत ने113 गेंदो पर 125 रनों की मैचविनिंग पारी खेली.Also Read - IND vs ENG- 4 विकेट लेकर Hardik Pandya ने बताया- क्यों करते हैं शॉर्ट पिच बॉलिंग

Pant offering his champagne to Ravi Shastri #INDvENG #OldTrafford #Pant #TeamIndia pic.twitter.com/n9HguNNuID

पंत की शतकीय पारी की मदद से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीती. मैच के बाद अवार्ड सेरेमनी से पहले खिलाड़ियों को शैंपेन की बोतलें दी गईं. इस दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज पंत ने एक शैंपेन की बोतल टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) को दे दी जो कि पोस्ट मैच कार्यक्रम के दौरान बतौर एंकर स्टेडियम में मौजूद थे. पंत शास्त्री के पास भागते हुए गए, उनसे हाथ मिलाया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया. Also Read - IND vs ENG- बैटिंग के दौरान ऋषभ पंत से बार-बार कर रहा था यह एक बात: हार्दिक पांड्या

Virat Kohli offering Ravi Shastri the champagne bottle after the win. pic.twitter.com/vchQCOH8Zv

