Rishabh Pant Health Update: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत की सेहत को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. रिषभ पंत की दो तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों में रिषभ पंत चलते हुए दिख रहे हैं. रिषभ पंत बैसाखी के सहारे कदम बढ़ा रहे हैं. उनके पैरों में ड्रेसिंग है. और सूजन भी नज़र आ रही है.

रिषभ पंत ने खुद ही ये तस्वीरें साझा की हैं. ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें शेयर करते हुए रिषभ पंत ने लिखा कि आगे बढ़ने, मजबूती और बेहतर होने की बात लिखी है. रिषभ पंत के शुभचिंतक और प्रशंसक तस्वीरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं. और जल्दी ही ठीक होने की कामना कर रहे हैं.