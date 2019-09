आक्रामक और बेपरवाह बल्लेबाजी शैली के लिए आलोचना झेल रहे रिषभ पंत (Rishabh Pant) को पूर्व स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) का समर्थन मिला था। युवराज ने ये कहकर पंत का बचाव किया था कि इस युवा खिलाड़ी पर दबाव डालने की बजाय कोच, कप्तान और टीम मैनेजमेंट को उनकी मानसिकता समझनी चाहिए। हालांकि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स (Dean Jones) ने युवराज से अहसमति जताई है।

जोन्स का कहना है कि पंत को सच्चाई का सामना करने की जरूरत है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ट्वीट किया, “पंत को किसी भी अन्य युवा खिलाड़ी से अलग क्यों समझा जाय, जिसने गलतियां की हैं? ये परिपक्व लड़कों का क्रिकेट है। मुझे पता है कि वो युवा है… लेकिन उसे कुछ सच्चाई समझने और अपने ऑफ-साइड खेल में सुधार करने की जरूरत है!”

Why should Pant be any different to any other young player that has made mistakes? It’s big boys cricket. I know he is young.. but he needs to learn some home truths and improve his off- side play! https://t.co/Nwl83gDB6U

