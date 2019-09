टेस्ट क्रिकेट में दो शानदार शतक लगाने के बावजूद सीमित ओवर फॉर्मेट में संघर्ष कर रहे रिषभ पंत (Rishabh Pant) को पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डीन जोन्स (Dean Jones) ने अहम सुझाव दिए है। जोन्स ने कहा कि पंत को ना केवल आक्रामण करना आना चाहिए बल्कि उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि कब पीछे हटना है। साथ ही जोन्स ने पंत को ऑफ साइड पर काम करने की सलाह दी।

पूर्व क्रिकेटर ने ट्वीट किया, “पंत के पास शानदार प्रतिभा है। उसका टेस्ट करियर अच्छा है लेकिन वनडे: 0,20,32,4 और टी20: 19,4,65,4,0,1,3। पंत को अपने ऑफ साइड खेल पर काम करने और ज्यादा उत्साहित होने से बचने की जरूरत है। उसे पता होना चाहिए कि कहां चोट पहुंचानी है और कब पीछे हटना है। बल्लेबाजी प्रतिशत का खेल है।”

@RishabhPant17 has amazing talent.. his Test career is good.. but ODI: 0,20,32,4 and T20: 19, 4, 65no 4, 0, 1, 3

Pant needs to work on his off side play and blood rushes.. knowing who to hurt and knowing when to back off. Batting is a percentage game https://t.co/H9NumPEdVm

— Dean Jones AM (@ProfDeano) September 30, 2019