Rishabh Pant win ICC Player of the Month Award for January: आईसीसी ने सोमवार को जनवरी माह के लिए प्‍लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया है. ऑस्‍ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाले युवा बल्‍लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) को इस अवॉर्ड से नवाजा गया है. आईसीसी ने हाल ही में प्‍लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की यह नई परंपरा शुरू की है.

पंत ने (ICC Player of the Month Award) ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर भारत की जीत के सूखे को खत्‍म किया था. भारत इस मैदान पर अब से पहले कभी नहीं जीत पाया था. कोई भी टीम 1989 के बाद से गाबा मे ऑस्‍ट्रेलिया को कभी नहीं हरा पाई थी. ऐसे में रिषभ पंत भारत की जीत के सूत्रधार बने थे.

पंत ने सिडनी में 97 रन की पारी खेली जिससे भारत मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा जबकि ब्रिसबेन में उनकी नाबाद 89 रन की पारी की बदौलत भारत ने जीत दर्ज करते हुए एतिहासिक सीरीज जीती.

रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने कहा, ‘‘ किसी भी खिलाड़ी के लिए टीम की जीत में योगदान देना सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, लेकिन इस तरह की पहल युवाओं को खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं टीम इंडिया के प्रत्येक सदस्य को यह पुरस्कार समर्पित करता हूं जिसने ऑस्ट्रेलिया में हमारी जीत में योगदान दिया. मैं सभी प्रशंसकों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे वोट दिया.’’

पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन 91 रन की आक्रामक पारी खेली थी. पंत (Rishabh Pant)के इस पुरस्कार के जीतने पर आईसीसी वोटिंग अकादमी के सदस्य और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने कहा, ‘‘ पंत ने यह दोनों पारियां दबाव में और अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए खेली. उन्होंने मैच को ड्रा करने और जीतने में अपनी कौशल की विविधता दिखााई. इस दौरान उन्होंने कमाल की मानसिकता दिखायी थी.’’

महिला क्रिकेटरों में दक्षिण अफ्रीका की शबनिम इस्माइल ने इस मासिक पुरस्कार को अपने नाम किया जिन्होंने इस दौरान तीन एकदिवसीय और दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था.