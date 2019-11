राजकोट: बीते मंगलवार को जब पूरी दुनिया विराट कोहली को उनके जन्मदिन पर बधाई दे रही थी तब भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कप्तान कोहली के 31वें जन्मदिन पर उन्हें मजाकिए अंदाज में इस मौके पर बधाई दी. पंत ने ट्विटर पर कोहली के मजे लेते हुए लिखा, “हैप्पी बर्थडे चचा.. हमेशा मुस्कुराते रहिए.”

Birthday Special: 9 साल की उम्र में पिच पर पैर जमाना शुरू किया, आज रिकॉर्डों के बेताज बादशाह

भारतीय कप्तान और मौजूदा समय के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार कोहली मंगलवार को 31 साल के हो गए. अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीतने वाले कोहली अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी काफी खुश दिख रहे हैं. अपने जन्मदिन के मौके पर कोहली ने 15 साल के ‘चीकू’ को भी एक खत लिखा और अपने इस शानदार सफर का जिक्र किया. किंग कोहली के इस “लेटर तो माइसेल्फ’ को सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही लोगों ने इसे वायरल कर दिया और खूब पसंद किया.

My journey and life’s lessons explained to a 15-year old me. Well, I tried my best writing this down. Do give it a read. 😊 #NoteToSelf pic.twitter.com/qwoEiknBvA

कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ इस समय भूटान में अपना जन्मदिन बना रहे हैं. अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर विराट के साथ वाली कई फोटो डाली हैं और लिखा है कि वह भूटान के स्थानीय लोगों से मिल रहे प्यार से अभिभूत हैं.

Birthday Special: ICC से लेकर सचिन तक ने कुछ ऐसे दी किंग कोहली को उनके जन्मदिन पर बधाई, देखें POST

कोहली ने भी अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस ट्रिप की पर फोटो साझा की और लिखा, “इस दिव्य स्थान पर अपनी पत्नी के साथ आना शानदार आशीर्वाद है. साथ ही आप सभी की दुआओं के लिए तह-ए-दिल से शुक्रिया.”

What a blessing to be able to visit such divine places with my soulmate. Also thank you everyone for your kind wishes from the bottom of my heart. 🙏😇❤️ pic.twitter.com/ww8HfE7o4Z

— Virat Kohli (@imVkohli) November 5, 2019