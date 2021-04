Indian Premier League 2021: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने 27 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के खिलाफ महज 1 रन से मुकाबला गंवा दिया. दिल्ली की इस हार के बाद टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कप्तान रिषभ पंत (Rishabh Pant) की जमकर तारीफ की है. रिकी पोंटिंग के मुताबिक रिषभ पंत एक कप्तान और व्यक्ति के रूप में हर रोज आगे बढ़ रहे हैं और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मिली एक रन की करीबी हार के बाद उन्होंने इससे काफी कुछ सीखा होगा. Also Read - Live Score and Updates, CSK vs SRH, Vivo IPL 2021: चेन्‍नई ने 10 तो हैदराबाद ने जीते हैं 4 मुकाबले, क्‍या आज कमाल दिखा पाएंगे वार्नर ?

दिल्ली कैपिटल्स को कप्तान रिषभ पंत (नाबाद 58) और शिमरन हेटमायर (नाबाद 53) की बेहतरीन अर्धशतकीय पारियों के बावजूद मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 14वें सीजन के 22वें और रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हाथों एक रन से हार का सामना करना पड़ा था.

पोंटिंग ने मैच के बाद कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि रिषभ पंत खुद के बारे में काफी कुछ सीखेंगे और सभी खिलाड़ियों को इससे सीखना होगा. रिषभ बेहद शानदार खेले, लेकिन वह इस हार से निराश होंगे. ऐसी स्थिति में वह मैच जीतना चाहते थे. बतौर कप्तान वह प्रतिदिन अपना विकास कर रहे हैं. यही वह चीज है, जिससे मैं पिछले छह आठ महीने में मैं उनसे प्रभावित हुआ हूं. मेरा काम उनके साथ काम करना जारी रखना है. उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करना है. हम रातोंरात उन्हें जज नहीं कर सकते. यह एक शानदार मैच था."

दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले मैच में भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सुपर ओवर में जीत दर्ज की थी. पोंटिंग ने कहा, “हमारा पिछला मुकाबला भी सुपर ओवर तक गया था. आरसीबी के खिलाफ हमें एक रन से हार का सामना करना पड़ा. आगे चलकर उन्हें बड़े मैचों में इसका फायदा मिलेगा. निश्चित तौर पर अभी हम टूर्नामेंट में ज्यादा आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं.”