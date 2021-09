India vs England 4th Test Match at The Oval, Rishabh Pant Batting: बल्लेबाजी में धैर्य और रिषभ पंत (Rishabh Pant) इन दोनों का तालमेल होना मुश्किल ही लगता है. लेकिन रविवार को भारतीय टीम की दूसरी पारी में रिषभ पंत ने कुछ ऐसा ही कमाल दिखाया. भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच द ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच की इस पिच पर रन आसानी से बन रहे थे.Also Read - India vs England, 4th Test: रोमांचक हुआ ओवल टेस्‍ट, हाथों-हाथ बिक गए 5वें दिन के टिकट

ऐसे में उम्मीद थी कि पंत तो पिच पर आते ही अपना स्वभाविक खेल खेलेंगे. वह यहां ताबड़तोड़ रन बनाना पसंद करेंगे लेकिन जब पंत ने अपना खेल आगे बढ़ाया तो वह पूरे धैर्य और चौकन्ना होकर खेल रहे थे. उन्हें यह अच्छे से मालूम था कि भारत अभी सुरक्षित स्थिति में नहीं है और उन्हें यह काम करना है. Also Read - England vs India, 4th Test: रोरी बर्न्स-हसीब हमीद की सलामी जोड़ी की बदौलत जीत से 291 रन दूर इंग्लैंड

इससे पहले इस सीरीज की 6 पारियों में पंत में यह अनुशासन देखने को नहीं मिला था. वह ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पर छेड़छाड़ कर लगातार आउट हो रहे थे. लेकिन इस बात को उन्होंने 50 रन बनाने के लिए 106 गेंदों का सामना किया और अपनी अर्धशतकीय पारी में सिर्फ 4 चौके ही बरसाए. पंत जब क्रीज पर उतरे थे, तब भारत 296 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था. कुछ देर बाद 312 के स्कोर पर उसने कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को भी खो दिया. Also Read - Ajinkya Rahane एक पल के लिए भी दृड़ता से बल्‍लेबाजी करते नहीं दिखे, लक्ष्‍मण ने इन्‍हें बताया रिप्‍लेसमेंट

यहां से भारत को सुरक्षित स्थिति में जाने के लिए करीब 80 से 100 रन की दरकार थी. उम्मीद थी पंत (Rishabh Pant) आक्रामक अंदाज में ही भारत को यहां तक लेने जाने का प्रयास करेंगे. लेकिन आज यह बल्लेबाज अलग ही रणनीति से उतरा था. वह मैच में तनाव के क्षण थे लेकिन उन्होंने डटकर इसका सामना किया और बिना कोई जोखिम लिए मैच को वहां तक ले जाने का प्रयास किया. उन्होंने खराब गेंद को मारा, अन्यथा सुरक्षित सिंगल-डबल से संतुष्ट रहे. यह स्वभाव का अद्भुत कायापलट था.

बेशक, यहां मौसम गर्म और धूप खिली हुई थी, तापमान 24 डिग्री, दूसरी नई गेंद 20 ओवर से अधिक पुरानी थी. नतीजतन, इंग्लैंड की परिस्थितियों में यह बल्लेबाजी के लिए आसान स्थिति मानी जाती है. लेकिन इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने एक जिम्मेदार, फिट-फॉर-सिचुएशन पारी खेलते हुए 50 रन बनाए. पंत मोईन अली की गेंद पर कॉट एंड बॉल आउट हुए.

पंत के धैर्य ने शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) के साथ 7वें विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी का मंच प्रदान किया. ठाकुर ने 72 गेंदों में 60 रनों की पारी के लिए 7 चौके और 1 छक्का लगाया, इससे पहले जो रूट ने भी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी की थी, उन्हें स्लिप पर एक स्ट्राइटर डिलीवरी पर पकड़ा था.

अब मैच की चौथी पारी में इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 368 का कड़ा लक्ष्य है. हालांकि उसे रोरी बर्न्स और हसीब हमीद की ओपनिंग जोड़ी ने ठोस शुरुआत दी है और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट गंवाए 77 रन जोड़ लिए हैं.

मैच के 5वें दिन इंग्लैंड को 291 रन की और दरकार है, जबकि भारत को यहां से 10 विकेट निकालने की जरूरत है. इंग्लैंड में साल 2019 में हेडिंग्ले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथी पारी में 9 विकेट पर 362 रन बनाए थे. यह चौथी पारी में उसका अब तक का सर्वोच्च स्कोर है.

(इनपुट: एजेंसी)