Road Safety World Series 2021, Final, India Legend vs Sri Lanka Legend: When and where to live streaming

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड के बीच आज रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. ये मुकाबला कुछ कुछ साल 2011 में भारत-श्रीलंका के बीच खेले गए 50 ओवरों के विश्‍व कप जैसा ही होगा क्‍यों दोनों टीम का हिस्‍सा अधिकांश खिलाड़ी मौजूदा सीरीज में भी खेल रहे हैं. भारत ने विश्‍व कप 2011 पर कब्‍जा किया था.

रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज के सेमीफाइनल में भारत ने वेस्‍टइंडीज लीजेंड को हराया था. वहीं, श्रीलंका की टीम ने साउथ अफ्रीका लीजेंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है. अब देखना ये होगा कि खिताब पर कौन सी टीम कब्‍जा करती है.

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 का फाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा ?

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड 2021 के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 का फाइनल मुकाबला आज रविवार 21 मार्च को खेला जाएगा.

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 का फाइनल कहां खेला जाएगा ?

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 का फाइनल मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतराष्‍ट्रीय क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 का फाइनल कितने बजे से खेला जाएगा ?

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 का फाइनल भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा.

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 के फाइनल मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 के फाइनल मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार रात सात बजे होगा.

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 के फाइनल मुकाबले को टीवी पर कैसे देखा जा सकता है?

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 के फाइनल मैच को टीवी पर Colors Cineplex चैनल पर देखा जा सकता है.

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 के फाइनल मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग किस प्‍लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

इंडिया लीजेंड और श्रीलंका लीजेंड के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 के फाइनल मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग Voot App व Jio TV पर देखी जा सकती है.