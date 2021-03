Road Safety World Series 2021- IND L vs BAN L: क्रिकेट फैन्स के लिए आज का दिन शानदार बीतने वाला है. शुक्रवार की सुबह एक ओर टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में बल्लेबाजी के लिए उतरेगी. आज जैसे ही दूसरे दिन का खेल समाप्त होगा तो क्रिकेट फैन्स एक छोटे ब्रेक के बाद अपने पुराने हीरों को देखने के लिए भी बेताब होंगे. शुक्रवार से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज (Road Safety World Series 2021) की शुरुआत हो रही है. इस टूर्नामेंट के पहले दिन भारत और बांग्लादेश लीजेंड्स (India legends vs Bangladesh Legends) की टीमें आमने-सामने होंगी. यानी एक बार फिर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) की जोड़ी एक बार फिर चौके-छक्के जड़ती दिखाई देगी. Also Read - ...तो अब इस टीम के लिए बल्ला थामेंगे Yusuf Pathan और Vinay Kumar, Jayasurya भी तैयार

यह टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इंडिया लीजेंड्स की कमान सचिन तेंदुलकर, जबकि बांग्लादेश लीजेंड्स के कप्तान मोहम्मद रफीक हैं. इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के अलावा श्रीलंका लेजेंड्स, साउथ अफ्रीका लीजेंड्स, वेस्टइंडीज लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स की टीमें भी इसमें शामिल हैं.

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत पिछले साल हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया था और इसके चार मैचों का ही आयोजन हो सका था. इंडिया लीजेंड्स ने उस समय टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की थी और लगातार दो मैच जीते थे. इंडिया लीजेंड्स को इस मुकाबले में भी जीत का दावेदार माना जा रहा है.

बांग्लादेश लीजेंड्स में भी रफीक, खालिद महमूद, मोहम्मद शरीफ, मुशफिकुर रहमान, मैमून उर रशीद, नफीस इकबाल, अब्दुर रज्जाक, खालिद मसूद जैसे सुपरस्टार हैं. हालांकि टी20 और आईपीएल अनुभव के कारण सचिन की टीम का पलड़ा भारी माना जा रहा है.

सचिन को भी आईपीएल के शुरुआती वर्षों में मुंबई इंडियंस का नेतृत्व करने का अनुभव है। उनके अलावा वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और हाल में टीम से जुड़े विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान टीम की बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे.

हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले विकेटकीपर बल्लेबाल नमन ओझा, न केवल विकेट के पीछे की जिम्मेदारी निभाएंगे बल्कि टीम की बल्लेबाजी गहराई को भी मजबूती देंगे.

बल्लेबाजी के साथ-साथ इंडिया लीजेंड्स की गेंदबाजी भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है. जहीर खान तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे, जबकि मुनाफ पटेल, इरफान पठान, मनप्रीत सिंह गोनी और नोएल डेविड उनका साथ देंगे. मध्यक्रम के ओवरों में लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रज्ञान ओझा एक्शन में दिखाई देंगे.

यह विकेट आईपीएल और चैंपियंस लीग टी20 मैचों की मेजबानी कर चुकी है और ऐसे में यहां पर विकेट थोड़ी धीमी होगी. साथ ही रायपुर में बड़ी बाउंड्री लगाना भी चुनौतीपूर्ण होगा. आंकड़ों पर अगर गौर करें, तो कोई भी टीम इस स्टेडियम में 170 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाई है. ऐसे में एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है. सभी मैचों का सीधा प्रसारण कलर्स सिनेप्लेक्स, रिश्ते सिनेप्लेक्स, कलर्स4 कन्नड़ा सिनेमा, वूट और जियो पर होगा.

टीमें (सम्भावित) :

इंडिया लेजेंड्स: सचिन तेंदुलकर (कप्तान), वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, यूसुफ पठान, नमन ओझा, जहीर खान, प्रज्ञान ओझा, नोएल डेविड, मुनाफ पटेल, इरफान पठान, मनप्रीत गोनी, एस. बद्रीनाथ और विनय कुमार.

बांग्लादेश लीजेंड्स : मोहम्मद रफीक (कप्तान), खालिद महमूद, मोहम्मद शरीफ, मुश्फिकुर रहमान, मैमून राशीद, नफीस इकबाल, अब्दुर रज्जाक, खालिद मशूद, हनन सरकार, जावेद उमर, राजिन सालेह, मेहराब हुसैन, आफताब अहमद, आलमगीर कबीर.

इनपुट : IANS